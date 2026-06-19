L’Azerbaïdjan et la Türkiye élargissent leur coopération en matière de logistique militaire

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Conformément au protocole de la 17e réunion du Dialogue militaire de haut niveau entre le ministère de la Défense de la République d’Azerbaïdjan et l’Etat-major général des forces armées de la République de Türkiye, une réunion s’est tenue au sein de la Direction générale de la logistique du ministère de la Défense afin de développer la coopération dans le domaine de la logistique militaire entre les deux pays.

La séance a débuté par l’observation d’une minute de silence en hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, et de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Türkiye, ainsi que des martyrs tombés pour l’indépendance et l’intégrité territoriale des deux pays frères. Les hymnes nationaux des deux pays ont ensuite retenti.

Conformément au programme, les participants ont assisté à des présentations sur l’expérience acquise dans le domaine de la logistique lors de la guerre patriotique.

Lors de la réunion, il a été particulièrement souligné que les relations de fraternité entre les deux pays contribuaient à la paix et à la stabilité dans la région.

Les parties ont discuté du rôle déterminant de la logistique sur le champ de bataille transparent et procédé à un échange de vues sur l’alerte stratégique, les vulnérabilités critiques et l’ère de l’autonomie logistique.

Des discussions ont été menées sur l’approvisionnement en aliments et en eau en temps de guerre, le transport des moyens logistiques, les activités des unités de maintenance technique et l’évacuation des blessés, la mise en place de services d’hygiène et de blanchisserie, ainsi que d’autres questions liées au soutien logistique.

Les invités ont également pris connaissance des travaux réalisés dans l’organisation de l’approvisionnement en ressources et en produits alimentaires au sein de l’Armée azerbaïdjanaise dans l’un des forts militaires.

À la fin, un protocole de travail relatif aux résultats de la réunion a été signé, des cadeaux ont été échangés et les participants ont trouvé les réponses à leurs questions.