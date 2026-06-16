L’Azerbaïdjan et l’Algérie examinent les possibilités d’élargir leur coopération économique

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, a rencontré le ministre algérien des Finances, Abdelkrim Bouzred, en marge des Réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les questions figurant à l’agenda de la coopération économique entre l’Azerbaïdjan et l’Algérie, les perspectives d’élargissement des relations commerciales et d’investissement, ainsi que les possibilités de création de nouvelles plateformes de coopération, selon le ministère de l’Économie.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les perspectives d’élargir la coopération dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, du transit, de la logistique et d’autres secteurs, tout en soulignant l’importance de la diversification des relations économiques et de la promotion de la coopération entre les milieux d’affaires.