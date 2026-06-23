L’Azerbaïdjan et le Maroc discutent de leurs relations parlementaires

Bakou, 23 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a rencontré le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Mohamed Ghayate, qui est en visite en Azerbaïdjan pour participer à la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique.

Lors de l’entretien, les parties ont salué le niveau des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et le Maroc. Il a été souligné que ces relations, fondées sur le respect mutuel, se développaient avec succès, notamment dans le domaine politique. L'accent a été mis sur la coopération fructueuse des deux pays au sein des organisations internationales et sur le soutien et la solidarité qu'ils se témoignent mutuellement sur diverses plateformes.

Le rôle essentiel de la coopération interparlementaire dans l'approfondissement des relations bilatérales a été souligné. La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a évoqué avec satisfaction sa visite officielle au Maroc, ainsi que ses rencontres avec ses homologues marocains lors de divers événements internationaux, et a souligné que ces contacts contribuaient au renforcement des relations. Il a été indiqué que les groupes d'amitié actifs au sein des organes législatifs des deux pays jouaient un rôle de médiateur dans le développement de ces relations, et que le mémorandum d'entente signé cette année entre les deux parlements offrait des perspectives favorables pour approfondir encore plus les relations.

Les parties se sont félicitées de la coopération de leurs parlements au sein des organisations parlementaires internationales, notamment dans le cadre du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés. Il a été souligné que le Maroc était fortement représenté aux conférences du Réseau et attachait une grande importance aux travaux de cette organisation.