L’Azerbaïdjan et l’ICCROM élargissent leur coopération

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, s’est entretenu à Rome avec Aruna Gujral, directrice générale du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

Au cours de la rencontre, les parties ont abordé la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’ICCROM.

Aruna Gujral a hautement salué les travaux de construction menés dans les territoires libérés et les mesures prises en vue de la restauration du patrimoine culturel.

Adil Karimli a déclaré qu’une attention particulière était portée à la protection et à la restauration du patrimoine culturel en Azerbaïdjan. Il a fourni des informations sur les travaux menés dans ce domaine.

Les discussions ont porté sur des questions telles que la signature d’un accord de coopération bilatérale entre l'Azerbaïdjan et l’ICCROM, ainsi que l’organisation d’une visite dans les territoires libérés.

Le ministre Adil Karimli a invité Aruna Gujral à participer au 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se tiendra à Bakou. La directrice générale a accepté l'invitation avec plaisir.