L’Azerbaïdjan et l’UNESCO discutent de nouvelles orientations de coopération culturelle

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, s’est entretenu à Paris avec le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, Nayef Al-Fayez.

Les possibilités de coopération dans les domaines de la protection du patrimoine culturel, des musées, des industries créatives, de la diplomatie culturelle et des projets internationaux dans le domaine culturel ont été examinées.

Le ministre Karimli a donné des informations sur les priorités de la politique culturelle de l’Azerbaïdjan, les reformes menées et les initiatives de partenariat international.

Les parties ont échangé sur l'approfondissement de la coopération culturelle entre l'UNESCO et l'Azerbaïdjan, la mise en œuvre de projets conjoints, l'élargissement des programmes d'échanges professionnels et la promotion d'initiatives internationales novatrices.

L’accent a été mis sur l’importance de développer la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel, ainsi que le rôle de la culture dans le renforcement du développement durable et de la solidarité internationale.