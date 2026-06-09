L’Azerbaïdjan obtiendra de dividendes économiques, d’un développement durable et d’une stabilité politique

Bakou, 9 juin, AZERTAC

« La position de l’Azerbaïdjan, pays ami et frère de la Türkiye, situé entre l’Europe et l’Asie, répond aux intérêts stratégiques des deux États. Dans le monde actuel, les pays qui contrôlent les routes commerciales renforcent non seulement leur poids politique, mais aussi leur puissance économique, et tous les États cherchent à garantir la stabilité des corridors de transport », a déclaré à l’AZERTAC Hakan Topkurulu, expert turc en relations économiques internationales.

Il a indiqué que la Chine, en tant que puissance économique de l’Orient, cherche à accroître ses échanges commerciaux avec l’Occident.

« La Chine, qui dispose d’un important potentiel d’exportation allant des produits de nouvelles technologies jusqu’à l’industrie automobile, a besoin de corridors de transport. Si en 2020 le volume des exportations de la Chine vers les pays de l’Union européenne (UE) s’élevait à 383,5 milliards de dollars, ce chiffre a atteint 517 milliards de dollars en 2025. L’année dernière, le volume des exportations des pays de l’UE vers la Chine a augmenté de 2,2 % pour atteindre 202,5 milliards de dollars. Ces chiffres montrent que, à mesure que le volume des échanges d’importation et d’exportation entre l’UE et la Chine augmente, l’importance du Couloir médian, ainsi que de son prolongement, le corridor de Zenguezour, ne fera que croître. Les territoires de l’Azerbaïdjan et de la Türkiye sont à la fois prêts et sûrs pour le transit des transports », a ajouté Hakan Topkurulu.

L’expert a indiqué que la situation géographique de l’Azerbaïdjan, situé à proximité de l’Asie centrale et de la Türkiye, ainsi que la libération du Garabagh de l’occupation, avaient fait apparaître la nécessité de créer un nouveau corridor. Selon lui, le corridor de Zenguezour, prolongement du Couloir médian, constituera, comme l’a déclaré le président Ilham Aliyev, un important lien de transport reliant les continents. Il est prévu que le volume des marchandises transportées via le Couloir médian atteigne 11 millions de tonnes d’ici 2030.

Il a ajouté que l’essentiel réside dans le fait que, dans la partie orientale du monde turcique, la ligne ferroviaire Chine–Kirghizistan–Ouzbékistan est en cours de construction, tandis que, dans la partie occidentale, le corridor de Zenguezour est en développement. Une fois ces deux projets pleinement réalisés, l’Azerbaïdjan deviendra un point de jonction entre l’Europe et l’Asie, et bénéficiera de dividendes économiques, d’un développement durable et d’une stabilité politique, ce qui contribuera également au renforcement de la Türkiye et de l’Azerbaïdjan. Il a également été souligné que les États-Unis et l’Union européenne avaient déjà exprimé leur soutien au corridor de Zenguezour. Les États-Unis envisagent d’importer des minerais de terres rares depuis l’Asie centrale et ont signé à cet effet d’importants accords avec l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Bien que des conflits armés persistent dans certaines régions du monde, la Türkiye et l’Azerbaïdjan renforcent leurs relations d’alliance et accélèrent les processus d’intégration politique et économique, avançant ainsi vers le développement économique.