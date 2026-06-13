Le 13 juin, la dernière cloche sonne dans les écoles secondaires azerbaïdjanaises

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le 13 juin, la dernière cloche sonne dans les établissements d’enseignement de l’Azerbaïdjan.

Au cours de l'année scolaire 2025-2026, 116 mille 550 élèves terminent l’enseignement secondaire.

La cérémonie se déroule dans la cour des écoles, toutes les mesures sont prises pour la sécurité des écoliers, a-t-on appris auprès du service de presse du ministère azerbaïdjanais de l’Education.