Le 30e anniversaire de la coopération Azerbaïdjan-UE célébré à Gandja

Gandja, 6 juin, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture officielle de l'événement « Village européen – 2026 », placé sous le thème « 30 ans de partenariat entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan », s'est tenue à Gandja.

Avant la cérémonie, une réunion a eu lieu entre les invités et les dirigeants de l’Autorité exécutive de Gandja. Cette réunion a permis d'évoquer les 30 années de coopération et de partenariat entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan.

Une campagne de plantation d'arbres a ensuite été organisée au parc Heydar Aliyev, en présence des dirigeants de l’Autorité exécutive de Gandja et de diplomates des États membres de l'UE.

À l'issue de cette campagne, la cérémonie d'ouverture officielle de l'événement « Village européen – 2026 » s'est déroulée sur la place principale de la ville. Les invités ont pu découvrir les stands installés sur place.