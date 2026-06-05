Le 5 juin, c’est la Journée mondiale de l'environnement

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l'environnement.

La Terre nous parle déjà — à travers des températures record, des incendies de forêt plus violents, des tempêtes extrêmes et des glaciers qui disparaissent sous nos yeux.

Depuis des années, nous affirmons que limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est indispensable pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Aujourd’hui, ce seuil est sur le point d’être dépassé — et chaque fraction de degré compte.

Le changement climatique n’est plus une menace lointaine : il est en train de remodeler la vie sur toute la planète.

Mais une autre force prend également de l’ampleur : l’action collective. Des communautés restaurent les écosystèmes. Les jeunes sont les moteurs du changement. Les énergies propres transforment les villes et les foyers. Des solutions durables construisent déjà un avenir différent.

La Journée mondiale de l’environnement 2026 nous rappelle qu’il est encore temps de changer de cap. La Terre nous envoie des signaux. La question est : quel signal allons-nous lui renvoyer ?

Rejoignez la campagne mondiale lancée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et agissez #MaintenantPourLeClimat. Car protéger la planète, c’est aussi protéger notre santé, nos communautés et notre avenir.

Pourquoi participer à cette Journée ?

Le temps presse et la nature est en état d'urgence. Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5°C au cours de ce siècle, nous devons réduire de moitié les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Si nous n'agissons pas, l'exposition à la pollution atmosphérique au-delà des normes de sécurité augmentera de 50 % au cours de la décennie et les déchets plastiques déversés dans les écosystèmes aquatiques tripleront d'ici environ 2040.

Nous devons agir de toute urgence pour résoudre ces problèmes pressants.

Qu’est-ce que la Journée mondiale de l’environnement ?

Conduite par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et organisée chaque année le 5 juin depuis 1973, la Journée mondiale de l'environnement est la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public à l'environnement et est célébrée par des millions de personnes à travers le monde.

L'Azerbaïdjan est le pays hôte de cette célébration mondiale, tandis qu'une série d'événements, de campagnes et d'actions créatives se déroulera sur tous les continents, sur les écrans, dans les rues et au sein des communautés du monde entier. (ONU)