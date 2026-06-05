Le Conseil d'affaires Azerbaïdjan-Allemagne sera créé

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Le directeur exécutif de l’Agence azerbaïdjanaise pour la promotion des exportations et des investissements (AZPROMO), Youssif Abdoullaïev, a rencontré le directeur du Comité oriental de l’économie allemande, Michael Harms.

La partie allemande a été informée du climat d'investissement de l’Azerbaïdjan, ses connexions régionales et son potentiel en matière de transport et de logistique.

Les participants à la rencontre ont salué les perspectives de coopération entre les entreprises azerbaïdjanaises et allemandes dans les domaines des énergies vertes, de l'industrie et du transfert de technologies. Dans ce contexte, la possibilité de créer un Conseil d'affaires Azerbaïdjan-Allemagne a été évoquée. Il a été souligné qu'une telle plateforme faciliterait un dialogue régulier entre les entrepreneurs des deux pays, l'échange d'informations et la mise en œuvre d'initiatives communes.