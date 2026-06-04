Le Forum Belgique–Azerbaïdjan tient sa première réunion à Bruxelles

Bruxelles, 4 juin, AZERTAC

La première réunion du Forum Belgique-Azerbaïdjan s’est tenue à Bruxelles, avec la participation de représentants des secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la culture, des affaires humanitaires, des médias, de la société civile et des institutions religieuses des deux pays.

Dans le cadre de l’événement, les participants ont abordé leurs domaines d’activité et leurs priorités, et ont discuté des opportunités de coopération future.

Il a été souligné que le Forum Belgique-Azerbaïdjan constituait une initiative consacrée au développement des relations entre les sociétés des deux pays. L’objectif principal de ces échanges est de créer les conditions nécessaires à l’établissement d’une coopération durable et structurée entre l’Azerbaïdjan et la Belgique.

Compte tenu du succès de cette première réunion, les participants ont décidé de tenir la prochaine session à la fin de l’année en cours.

Vugar Seyidov