Le Forum de l’énergie de Bakou entame ses travaux
Bakou, 1er juin, AZERTAC
Le Forum de l’énergie de Bakou a entamé ses travaux aujourd’hui dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou.
Au total, 600 délégués participent à ce forum.
Le programme du forum comprend une soixantaine d'intervenants représentant différents pays du monde et différents secteurs énergétiques.
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