Le Forum de l’énergie de Bakou entame ses travaux

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le Forum de l’énergie de Bakou a entamé ses travaux aujourd’hui dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou.

Au total, 600 délégués participent à ce forum.

Le programme du forum comprend une soixantaine d'intervenants représentant différents pays du monde et différents secteurs énergétiques.