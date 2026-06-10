Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Serbie

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, effectue une visite officielle en Serbie.

La délégation azerbaïdjanaise s’est d’abord rendue au Parc Tašmajdan à Belgrade, où elle a déposé des gerbes de fleurs devant les monuments dédiés au Leader national Heydar Aliyev et à l’éminent écrivain serbe Milorad Pavić, ainsi que devant le complexe mémorial à Milica Rakić.

Par la suite, conformément au programme de la visite, le colonel-général Zakir Hassanov s’est entretenu avec le ministre serbe de la Défense, Bratislav Gašić.

Lors de la cérémonie d’accueil officiel organisée conformément au protocole, les ministres de la Défense des deux pays ont passé en revue la garde d’honneur avant le retentissement des hymnes nationaux de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Serbie.

Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues approfondi sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans les domaines militaire, militaro-technique et de la formation militaire. Les questions de sécurité régionale ainsi qu’un certain nombre d’autres sujets d’intérêt commun ont également été abordés.

Il convient de noter que, dans le cadre de cette visite, le ministre de la Défense devrait participer à la « Journée des observateurs de haut niveau » de l’exercice tactique international « Platinum Wolf 2026 », organisé à proximité de la ville serbe de Bujanovac.