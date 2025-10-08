Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Türkiye

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Le ministre de la Défense de la République d'Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, est en visite en Türkiye pour participer à la 12e réunion trilatérale des ministres de la Défense azerbaïdjanais, géorgiens et turcs.

Dans le cadre de sa visite, le colonel-général Zakir Hassanov aura des rencontres bilatérales et trilatérales avec ses homologues turc et géorgien à Ankara.