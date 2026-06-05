Le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture entame une visite en Türkiye

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Une délégation dirigée par le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture, Medjnoun Mammadov, a entamé une visite en Türkiye afin de participer à la réunion ministérielle de haut niveau sur l'agriculture qui se tiendra à Istanbul.

Le ministre de l'Agriculture devrait tenir plusieurs rencontres dans le cadre de sa visite.