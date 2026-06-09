Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères entame une visite au Japon

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, est parti au Japon pour une visite officielle.

Dans le cadre de sa visite, Djeyhoun Baïramov rencontrera son homologue japonais Toshimitsu Motegi, ainsi que d'autres responsables le 10 juin.