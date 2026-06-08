Le ministre serbe des Sports est en visite à Bakou

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, a rencontré son homologue serbe Zoran Gajic.

Au cours de cette rencontre, l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération sportive entre l'Azerbaïdjan et la Serbie ont été abordés.

Les parties ont également échangé sur l'élargissement des échanges d'expériences, la mise en œuvre de projets conjoints et le renforcement de la coopération dans le cadre des plateformes internationales.