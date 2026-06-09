Le potentiel touristique de l'Azerbaïdjan promu à Belgrade

Belgrade, 9 juin, AZERTAC

L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan a organisé un événement à Belgrade, en Serbie, afin de promouvoir le pays comme destination touristique attrayante tout au long de l'année.

Des représentants des agences gouvernementales serbes, de la Fédération internationale de ski et de snowboard, ainsi que des représentants des secteurs du tourisme et des médias des deux pays ont participé à cet événement.

Lors de son intervention, le président de l'Agence nationale du tourisme, Fouad Naghiyev, a déclaré que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Serbie reposent sur une amitié solide et un partenariat stratégique forgé sous l'égide des chefs d'État.

Huit représentants de l'industrie touristique locale, ainsi que des représentants d'environ 30 entreprises touristiques de Serbie, dont des représentants d'Air Serbie, ont participé aux réunions au format B2B organisées dans le cadre de l'événement.

Une vidéo consacrée à la promotion du potentiel touristique de l'Azerbaïdjan a été projetée dans le cadre de cet événement.