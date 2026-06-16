Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Ouzbékistan

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Mardi 16 juin, le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a entamé une visite de travail en Ouzbékistan pour participer au Ve Forum international d'investissement de Tachkent.

À l'aéroport international de Tachkent-Humo, Ali Assadov a été accueilli par le vice-Premier ministre ouzbek, Achilbay Ramatov, et d'autres responsables.