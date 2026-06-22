Le Premier ministre britannique Starmer annonce sa démission

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi, lors d'un discours prononcé devant le 10 Downing Street, qu'il démissionnerait de son poste de chef du Parti travailliste au pouvoir et a présenté un calendrier pour son départ.

M. Starmer a déclaré avoir pris connaissance de la réponse des députés travaillistes à la question de savoir s'il était le mieux placé pour diriger le parti lors jusqu'aux prochaines élections générales.

« J'accepte cette réponse de bon gré », a-t-il affirmé.

M. Starmer a précisé qu'il resterait en fonction en tant que Premier ministre jusqu'à l'issue du scrutin à la direction du Parti travailliste et qu'il ferait « tout ce que je peux pour assurer un transfert de pouvoir dans les règles ».

Il a ajouté qu'il apporterait à son successeur son « soutien total et sans équivoque ».

M. Starmer a indiqué avoir demandé au Comité exécutif national du Parti travailliste d'établir un calendrier pour l'élection à la direction du parti, les candidatures devant être déposées à partir du 9 juillet. (Agence Xinhua)