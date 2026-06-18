Le président azerbaïdjanais : Nous n'anticipons aucune difficulté concernant notre développement économique

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Nous n'anticipons aucune difficulté quant à notre développement économique », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Évoquant les programmes sociaux mis en œuvre dans le pays, le chef de l'État a dit : « Ce sont des programmes d'envergure. Ces dernières années, nous avons mis en place plusieurs dispositifs de soutien social ».