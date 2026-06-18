Le président azerbaïdjanais : Nous réalisons d’énormes investissements dans les infrastructures

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Nous investissons massivement dans les infrastructures. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les infrastructures nationales, mais nous nous engageons également dans des projets d'infrastructure d'envergure internationale à l'étranger.

C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le chef de l'État a indiqué : « Nous nous efforçons de transformer l'Azerbaïdjan, pays enclavé, en une plaque tournante internationale des transports ».