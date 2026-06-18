Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan connaît un développement stable et réussi

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan connaît un développement stable et réussi », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le chef de l’État a dit : « C’est la manifestation de la politique que nous menons sur la base des intérêts nationaux, du développement de nos relations avec tous les acteurs sur la scène mondiale, ainsi que de notre développement réussi.