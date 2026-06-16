Le président Ilham Aliyev s’entretient par téléphone avec le Premier ministre néerlandais

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a eu, mardi 16 juin, un entretien téléphonique avec le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, Rob Jatten.

Une publication pertinente a été partagée sur le compte X du président azerbaïdjanais.

L’AZERTAC présente la publication : « Aujourd’hui, le Premier ministre des Pays-Bas, Rob Jetten (@MinPres), m’a appelé par téléphone. Nous sommes convenus d’approfondir davantage notre dialogue politique et notre coopération économique. Nous avons également échangé sur les processus régionaux et j’ai exprimé ma satisfaction quant au soutien des Pays-Bas en faveur de la paix et de la stabilité durables dans la région ».