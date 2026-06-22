Le président iranien se rendra mardi au Pakistan

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le président iranien Massoud Pezeshkian devrait arriver au Pakistan mardi pour une visite d'une journée, ont indiqué lundi à Xinhua des sources officielles.

"Le président devrait rester quelques heures à Islamabad, durant lesquelles il rencontrera le Premier ministre Shehbaz Sharif et le chef de l'armée Asim Munir pour discuter des prochaines étapes du processus de paix entre les Etats-Unis et l'Iran", ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

Selon celles-ci, cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques en cours visant à faire progresser le dialogue entre Washington et Téhéran et à promouvoir la paix et la stabilité régionales.

Cette visite attendue intervient un jour après la première session des pourparlers Etats-Unis-Iran tenue en Suisse sous la médiation du Pakistan et du Qatar.

Les deux médiateurs ont qualifié les discussions de positives et constructives, affirmant que des progrès encourageants avaient été réalisés, notamment l'établissement d'un mécanisme pour de nouvelles discussions au niveau technique. (Agence Xinhua)