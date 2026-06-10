Le président serbe reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense

Bakou, 10 juin, AZERTAC

La visite officielle du ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, en Serbie se poursuit.

Dans le cadre de cette visite, le président serbe Aleksandar Vučić a reçu la délégation azerbaïdjanaise.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Azerbaïdjan en Serbie, Kamil Khassiyev, a également assisté à cette rencontre. Les perspectives de développement de la coopération militaire et des relations mutuelles dans le domaine de l'industrie de la défense entre les deux pays ont été discutées.

Après la rencontre, le ministre de la Défense a visité complexe mémoriel « Slobodište » à Kruševac.