Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
Bakou, 18 juin, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a connu une régression sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 96,36 dollars, après une diminution de 0,01 dollar, soit de 0,01 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Visite des exploitations horticoles intensives à Khodjaly
- 17.06.2026 [20:55]
Le 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel présenté à l'UNESCO
- 17.06.2026 [20:23]
Visite d’une exploitation d’élevage ovin dans le district de Khodjaly
- 17.06.2026 [20:16]
Une délégation du Congrès américain visite l'Allée des Martyrs à Bakou
- 17.06.2026 [17:29]
La coopération commerciale entre l'Azerbaïdjan et la Guinée se renforce
- 17.06.2026 [17:14]
Cevdet Yilmaz : La Türkiye continuera de soutenir les activités de TURKPA
- 17.06.2026 [16:18]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte diminution
- 17.06.2026 [14:47]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 17.06.2026 [12:20]
L'ONU exhorte au respect du traité d'interdiction des mines antipersonnel
- 17.06.2026 [11:21]
Les priorités du partenariat Azerbaïdjan-UNESCO définies à Paris
- 17.06.2026 [10:49]
L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan participe au WiT Phocuswright Middle East
- 16.06.2026 [20:41]
L’examen des recours en appel des citoyens arméniens se poursuit
- 16.06.2026 [19:07]
Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le président ouzbek
- 16.06.2026 [18:48]
Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Saint-Siège se développent
- 16.06.2026 [18:35]
Lavrov et Fidan discutent de la situation dans le Caucase du Sud
- 16.06.2026 [18:15]
Un séisme de magnitude 5,5 ressenti dans l'est du Japon
- 16.06.2026 [17:30]
La Serbie va ouvrir une ambassade en Géorgie
- 16.06.2026 [17:24]
Bonn : Leyla Aliyeva rencontre la secrétaire générale adjointe de l’ONU
- 16.06.2026 [15:09]
Un séisme de magnitude 6,4 secoue la Chine
- 16.06.2026 [14:26]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une chute
- 16.06.2026 [13:32]
RDC/Ebola : le bilan monte à 808 cas confirmés, dont 192 décès
- 16.06.2026 [12:37]