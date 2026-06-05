Le projet « Les visages délicats d’une société forte » à Khankendi

Khankendi, 5 juin, AZERTAC

Une rencontre a été organisée à l’Université du Garabagh, à Khankendi, dans le cadre du projet intitulé « Les visages délicats d’une société forte », mis en œuvre conjointement par le Comité d’État en charge de la Famille, de la Femme et de l’Enfance et l’Association pour le Développement régional.

Selon les informations communiquées au correspondant régional de l’AZERTAC par le service des relations publiques du Service de restauration, de construction et de gestion des districts d’Aghdéré et de Khodjaly à Khankendi, l’objectif principal de cet événement, organisé dans le cadre de l’Année de l’urbanisme et de l’architecture, était de revenir sur la chronique architecturale du Garabagh, qui renaît après sa libération de l’occupation, de faire connaître au public les vastes travaux de restauration et de construction en cours de réalisation dans les territoires libérés, de promouvoir la richesse du patrimoine national et culturel et de souligner l’importance des valeurs qui seront transmises aux générations futures.

Dans leurs interventions, les participants ont souligné que le processus de reconstruction en cours dans le Garabagh joue un rôle important dans le développement socio-économique du pays, tandis que la préservation du patrimoine historique et culturel revêt une importance particulière pour la sauvegarde de la mémoire nationale.