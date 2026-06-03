Le secrétaire général du Centre international Nizami Gandjavi est décédé

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Le secrétaire général du Centre international Nizami Gandjavi, Rövchen Mouradov, est décédé.

L’annonce a été faite sur le compte X du Centre international Nizami Gandjavi.

Il a été indiqué que Rövchen Mouradov est décédé subitement à Istanbul.

Selon les informations communiquées, il était en déplacement à Istanbul afin d’organiser la participation du Centre international Nizami Gandjavi à une importante conférence internationale organisée en Türkiye.