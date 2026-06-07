Le troisième Forum des ingénieurs azerbaïdjanais d’Europe se tient en Allemagne

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le troisième Forum des ingénieurs azerbaïdjanais vivant en Europe s’est tenu à Hambourg, en Allemagne, sous le thème « Les technologies et processus des villes intelligentes ».

Organisé par le Comité d’État en charge de la diaspora de la République d’Azerbaïdjan, avec le soutien de l’Alliance des Azerbaïdjanais en Allemagne, le forum a réuni des ingénieurs, architectes, spécialistes azerbaïdjanais de l’urbanisme, universitaires et représentants du monde des affaires venus de toute l’Europe.

Le forum s’est concentré sur les approches innovantes en matière de développement urbain, le partage des meilleures pratiques internationales et le renforcement de la coopération professionnelle entre les spécialistes azerbaïdjanais établis à l’étranger.

S’exprimant lors de l’événement, le président du Comité d’Etat, Fouad Mouradov, a indiqué que ces forums professionnels étaient devenus une tradition et offraient d’importantes opportunités d’échange de connaissances ainsi que de coopération à long terme.

Les participants ont discuté des technologies de villes intelligentes, du développement urbain durable, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle appliquée à la gestion urbaine, de l’efficacité énergétique, des systèmes de transport intelligents et des solutions environnementales. Une attention particulière a été accordée aux projets de développement urbain de l’Azerbaïdjan, notamment les initiatives de « ville intelligente » et de « village intelligent » mises en œuvre dans les territoires libérés de l’occupation.

Le forum a rassemblé plusieurs centaines de spécialistes venus de 11 pays européens ainsi que de plus de 40 villes allemandes. Il a également été marqué par des panels consacrés aux pratiques européennes en matière de villes intelligentes, ainsi qu’à l’avenir de la construction, de la numérisation et du développement durable.

Le forum s’est poursuivi par des présentations, des sessions de réseautage ainsi qu’une exposition de photographies consacrées au patrimoine architectural allemand en Azerbaïdjan.

Un mémorandum d’entente a par ailleurs été signé entre l’Université technique de Brandebourg et l’Université d’architecture et de construction d’Azerbaïdjan, en vue de renforcer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique et des projets académiques.