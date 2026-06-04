Le XVIe Forum régional sur le développement durable débute à Tbilissi

Tbilissi, 4 juin, AZERTAC

Le XVIe Forum régional sur le développement durable a débuté à Tbilissi jeudi 4 juin.

Les chefs et les chefs adjoints des Autorités exécutives des villes azerbaïdjanaises de Gandja, Minguetchevir, Chirvan et Soumgaït participent au forum.

Le 4 juin, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Géorgie, Faïg Gouliyev, ainsi que des employés de l’ambassade et des membres de la délégation venue de Bakou, ont visité le parc Heydar Aliyev situé au centre de Tbilissi, où ils ont déposé des gerbes de fleurs devant le monument du Leader national.

Il convient de noter que les bases de ce forum ont été posées en 2007 sous le nom de Forum de développement économique local de Tbilissi (LED Forum). Cette plateforme revêt une importance particulière en tant que cadre de discussions, d’échanges d’expériences et de création de partenariats à long terme visant le développement des villes et la construction d’un avenir axé sur le progrès.

Organisé chaque année, le forum réunit des intervenants locaux et internationaux, des experts de divers domaines, des représentants municipaux ainsi que des milieux académiques, offrant ainsi de larges possibilités de discussion sur les questions d’actualité liées au développement durable.