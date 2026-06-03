Les athlètes azerbaïdjanais remportent 231 médailles le mois dernier

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, a rencontré les athlètes ayant représenté avec succès l'Azerbaïdjan à des compétitions internationales au cours du mois de mai.

Lors de la rencontre organisée au Centre de la jeunesse de Bakou, une vidéo reflétant les succès obtenus sur la scène internationale au cours du mois dernier a été projetée.

Farid Gaïbov a déclaré qu'au cours du mois de mai, l'hymne national de l'Azerbaïdjan avait retenti dans 15 pays, ajoutant que les athlètes avaient remporté un total de 231 médailles, dont 70 en or, 58 en argent et 103 en bronze.