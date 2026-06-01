Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une progression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 93,33 dollars, en augmentation de 2,21 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 89,81 dollars, après une hausse de 2,45 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).