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ECONOMIE

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une forte progression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 97,5 dollars, en hausse de 4,41 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 94,6 dollars, après une augmentation de 4,06 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

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