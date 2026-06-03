Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont enregistré une augmentation sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 97,68 dollars, en progression de 1,68 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 95,46 dollars, après une hausse de 1,7 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).