Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
Bakou, 11 juin, AZERTAC
Les cours du pétrole ont terminé en hausse sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 93,57 dollars, en augmentation de 0,47 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 90,65 dollars, après une progression de 0,62 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
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