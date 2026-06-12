Les cours du pétrole diminuent fortement sur les bourses mondiales
Bakou, 12 juin, AZERTAC
Les cours du pétrole ont connu une forte diminution sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 88,19 dollars, en chute de 2,19 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 85,74 dollars, après une baisse de 1,97 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
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