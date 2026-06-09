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ECONOMIE

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont diminué sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 93,18 dollars, en régression de 1,07 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 89,94 dollars, après une baisse de 1,36 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

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