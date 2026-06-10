Les cours du pétrole poursuivent leur baisse sur les bourses mondiales

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont poursuivi leur diminution sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 91,31 dollars, en baisse de 0,14 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 88,07 dollars, après une régression de 0,13 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).