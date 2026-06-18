Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont terminé en régression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 77,33 dollars, en baisse de 2,22 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 74,36 dollars, après une chute de 2,43 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).