Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont terminé en régression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 77,04 dollars, en baisse de 0,86 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 73,1 dollars, après une diminution de 0,76 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).