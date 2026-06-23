Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
Bakou, 23 juin, AZERTAC
Les cours du pétrole ont terminé en régression sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 77,04 dollars, en baisse de 0,86 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 73,1 dollars, après une diminution de 0,76 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
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