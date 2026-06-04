Les cours du pétrole terminent en baisse sur les bourses mondiales

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Les cours du pétrole ont diminué sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 96,86 dollars, en régression de 0,95 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 95,15 dollars, après une diminution de 0,87 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).