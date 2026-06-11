Les forces américaines lancent de nouvelles frappes contre l'Iran

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Les forces américaines ont lancé mercredi une nouvelle vague de frappes contre plusieurs cibles en Iran, a annoncé le Commandement central américain (CENTCOM) sur X, indique l’agence de presse Xinhua.

Ces frappes constituent des mesures "défensives" "en réponse à l'agression injustifiée et persistante de l'Iran", a déclaré le CENTCOM.

"Nous les frapperons durement selon nos propres conditions, en visant les cibles qui améliorent notre environnement opérationnel et sapent les capacités que l'Iran souhaite acquérir," a déclaré mercredi le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, aux journalistes au quartier général du CENTCOM en Floride.

Plus tôt dans la journée, le département d'Etat américain a annoncé des sanctions à l'encontre de 13 individus et entités qui seraient liées à l'armée iranienne.

Ces dernières frappes interviennent après que le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt mercredi que les forces américaines poursuivraient leur action militaire contre l'Iran suite aux attaques lancées mardi, après la destruction que Washington attribue à l'Iran d'un hélicoptère de l'armée américaine lundi.

M. Trump a également écrit sur Truth Social que l'Iran avait "mis trop de temps à négocier un accord" et devrait "en payer le prix".