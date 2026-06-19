Les ministres des Affaires étrangères de quatre pays se réuniront en Égypte

Le Caire, 19 juin, AZERTAC

Une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Arabie saoudite, du Pakistan et de Türkiye se tiendra le 21 juin à El Alamein, en Égypte.

Une conférence de presse aura lieu à l'issue des discussions. Les parties discuteront de la situation actuelle au Moyen-Orient.