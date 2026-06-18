Les ombudsmans azerbaïdjanais et monténégrin élargissent leur relation de coopération

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente s'est tenue dans le cadre du Sommet international des médiateurs de Bakou entre la Médiatrice des droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan, Sebiné Aliyeva, et le Défenseur des droits de l'homme et des libertés du Monténégro, Sinisa Bjekovic.

L’objectif principal de la signature de ce mémorandum est de développer la coopération entre les institutions dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés, de mener des travaux pratiques et de recherche conjointe dans des domaines d’intérêt mutuel.

Sebiné Aliyeva a souligné que le mémorandum d'entente signé renforcerait davantage la coopération entre les institutions de médiation des deux pays et créerait les conditions d'une protection plus efficace des droits de l'homme et des libertés.