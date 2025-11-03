Les opportunités touristiques de l’Azerbaïdjan promues au Pakistan

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Les opportunités touristiques de l’Azerbaïdjan ont été promues dans les villes pakistanaises de Lahore, Karachi et Islamabad, a-t-on appris auprès de l’Agence nationale du tourisme.

La compagnie Air Azerbaïdjan, le Centre touristique Chahdagh, le groupe hôtelier Abchéron et deux entreprises touristiques locales ont représenté l’Azerbaïdjan.

En marge des événements réunissant plus de 200 représentants du secteur touristique pakistanais et 21 médias, des rencontres B2B, des présentations sur les atouts touristiques de l'Azerbaïdjan, son potentiel en matière de tourisme de santé et des événements d'affaires ont également eu lieu.

À Islamabad, une rencontre a eu lieu entre Florian Zengstschmid, président du Conseil d'administration de l'Office du tourisme d'Azerbaïdjan, et Sardar Yasir Ilyas Khan, coordinateur national pour les affaires touristiques auprès du Premier ministre de la République islamique du Pakistan, afin d'évoquer les perspectives de coopération touristique. Au cours des neuf premiers mois de cette année, plus de 66 000 visiteurs pakistanais ont visité l’Azerbaïdjan, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période l’an dernier.