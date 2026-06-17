Les priorités du partenariat Azerbaïdjan-UNESCO définies à Paris

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, s’est entretenu mardi avec le Directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany, à Paris.

Les discussions ont porté sur la coopération fructueuse et durable entre l'Azerbaïdjan et l'UNESCO, la protection du patrimoine culturel, la promotion du patrimoine culturel immatériel, le dialogue interculturel et la coopération humanitaire internationale.

Le ministre Karimli a souligné l'importance particulière que l'Azerbaïdjan accorde à son partenariat avec l'UNESCO et a évoqué la contribution de son pays à la promotion des buts et principes de l'organisation. Il a présenté les initiatives mises en œuvre par l'Azerbaïdjan pour protéger la diversité culturelle, transmettre le patrimoine culturel aux générations futures et développer le dialogue mondial.

Les parties ont également échangé sur le développement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun, la mise en œuvre de projets conjoints au sein de l'UNESCO et l'approfondissement des relations culturelles.