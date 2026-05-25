Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses
Bakou, 25 mai, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a augmenté de 39,3 dollars pour s’installer à 4 595,7 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 77,99 dollars, après une hausse de 1,79 dollar.
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