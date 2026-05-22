Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
Bakou, 22 mai, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 19,8 dollars pour s’installer à 4 522,7 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 76,72 dollars, après une chute de 0,01 dollar.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le septième dialogue sur la sécurité Azerbaïdjan-UE se tient à Bakou
- 21.05.2026 [22:20]
Cinquième journée du WUF13 PHOTOS
- 21.05.2026 [22:05]
Sami Hijjawi : Nous avons de très gros problèmes de logement
- 21.05.2026 [21:13]
Bechir Hadjiyev: 2 020 hectares de terres à Kelbedjer déminées
- 21.05.2026 [21:05]
Il est prévu de créer un complexe de tourisme hivernal à Kelbedjer
- 21.05.2026 [20:43]
Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE-ONU souligne l’importance du WUF13
- 21.05.2026 [20:34]
Leyla Aliyeva rencontre le roi Mswati III d’Eswatini
- 21.05.2026 [20:26]
Un architecte chinois : Le WUF13 aura un impact très positif sur Bakou
- 21.05.2026 [20:12]
Le WUF13 est une plateforme importante pour discuter des questions actuelles
- 21.05.2026 [19:50]