Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Saint-Siège se développent

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le président du Comité d'État en charge des organisations religieuses, Ramin Mammadov, a rencontré, mardi 16 juin, George Jacob Koovakad, préfet du Dicastère pour le Dialogue interreligieux du Saint-Siège.

Les perspectives de développement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Saint-Siège, ainsi que la coopération en matière de promotion du dialogue interreligieux et interculturel ont été discutées lors de cette rencontre.

« Grâce à la politique fructueuse du président Ilham Aliyev, l'Azerbaïdjan a déployé des efforts pour établir une paix, une sécurité et des relations durables fondées sur la confiance mutuelle dans la région », a fait savoir Ramin Mammadov.

Évoquant l'importance des relations de coopération fructueuses, Mammadov a souligné que le partenariat de la Fondation Heydar Aliyev, dirigée par la première vice-présidente azerbaïdjanaise, Mehriban Aliyeva, avec le Vatican revêtait une grande importance pour le développement du dialogue entre les civilisations.

George Jacob Koovakad a déclaré que le mémorandum d'entente, signé l'année dernière entre le Comité d'État en charge des organisations religieuses et le Dicastère pour le Dialogue interreligieux du Saint-Siège, avait joué un rôle important dans le développement des relations bilatérales.

George Jacob Koovakad a hautement apprécié les travaux effectués en Azerbaïdjan pour protéger la diversité religieuse et renforcer les traditions de tolérance, ainsi que la riche expérience du pays dans ce domaine et ses contributions au dialogue interreligieux à l'échelle mondiale.

La délégation du Saint-Siège a également été informée du film documentaire intitulé « Harmonie », qui met en lumière les traditions de coexistence et de tolérance entre les représentants des différentes religions en Azerbaïdjan.

Il convient de noter que ce film est un projet commun du Comité d'État en charge des organisations religieuses de la République d'Azerbaïdjan, de la Fondation pour la promotion des valeurs spirituelles et du Centre des médias de Bakou.

Les initiatives conjointes mises en œuvre dans le domaine de la promotion du dialogue interreligieux et interculturel, ainsi que l'importance de la coopération entre les chefs religieux ont également fait l’objet de discussions.